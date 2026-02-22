40歳ミルナーが前人未到のプレミア通算654試合出場!! デビュー当時を懐かしむ「今の脛当てではただでは済まない」

40歳ミルナーが前人未到のプレミア通算654試合出場!! デビュー当時を懐かしむ「今の脛当てではただでは済まない」