「医系技官」は、行政組織の中で国の保険医療にかかわる業務を行う人を指します。医師免許や歯科医師免許を持っている人が就ける仕事のため、医師や歯科医師から医系技官に転職する人もいるでしょう。 本記事では、医系技官の年収を医師と比較するとともに、仕事内容についてもご紹介します。 「医系技官」の年収はどのくらい？ 国家公務員である医系技官の給与は、民間企業の基本給に相当する「俸給」と諸手当から