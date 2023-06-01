リンクをコピーする

【プレミアリーグ第27節】(Gtech Community Stadium)ブレントフォード 0-2(前半0-2)ブライトン<得点者>[ラ]ディエゴ・ゴメス(30分)、ダニー・ウェルベック(45分+1)<警告>[レ]イェホル・ヤルモリュク(90分+2)[ラ]マッツ・ビーファー(12分)、フェルディ・カディオール(54分)観衆:17,163人└40歳ミルナーがプレミア最多出場記録を更新!! 三笘薫フル出場のブライトン、メモリアルマッチを7試合ぶり複数得点で制す