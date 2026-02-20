『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念イベント -鉄華の祝祭-』が2026年2月15日、立川ステージガーデンにて開催され、鉄華団キャストがドレスアップした姿で集結！朗読劇やバンドによる劇伴メドレーなどで盛り上がりました！■機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ10周年記念イベント -鉄華の祝祭-【日程】 2026年2月 15 日(日)昼公演＞開場 12:30/開演 13:30夜公演＞開場 17:00/開演 18:00【会場】 東京・TACHIKAWA