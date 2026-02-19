厚生労働省の専門部会は19日、iPS細胞から作った心不全とパーキンソン病の患者向けの再生医療製品の製造販売について条件を付けて早期承認することを了承しました。了承されたのは、大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」が開発した心筋シートの「リハート」と、「住友ファーマ」の「アムシェプリ」の2つです。心筋シートの「リハート」は、心不全の患者の心臓に貼り付けることで心筋の再生を促し、弱った心機能を回復すること