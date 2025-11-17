「これまで美川さんは自分の健康にはかなりの自信を持っていました。それだけに、今年2つの大きな病気の診断を受けたため、本人としては相当なショックだったようです」こう語るのは、歌手でタレントの美川憲一（79）を知る芸能関係者だ。11月13日、美川の個人事務所は、公式サイトを通じて美川が「パーキンソン病」を患っていることを公表した。今年8月まで歌番組に出演していた美川だが、9月にめまいなどの症状を訴えて医療機関