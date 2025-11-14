11月13日、歌手の美川憲一がパーキンソン病であることがわかった。今年9月には心臓の病気である洞不全症候群にかかったことを公表し、入院、リハビリを続けていた。所属事務所は、《術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明しました》と伝えた。パーキンソン病は体の震えや、筋肉の強張りなどの症状が特徴的で、体の動きがうまくコン