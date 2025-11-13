ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 美川憲一、パーキンソン病を患っていたことが判明 事務所発表 美川憲一 パーキンソン病 エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB 美川憲一、パーキンソン病を患っていたことが判明 事務所発表 2025年11月13日 13時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 美川憲一がパーキンソン病であることが判明したと13日、発表された 事務所は今後、「投薬治療とリハビリを続けながらの活動」になると説明 美川は9月、洞不全症候群でのペースメーカーの埋め込み手術を公表していた 記事を読む おすすめ記事 美川憲一、パーキンソン病を公表 12月の公演から活動再開へ「本人の強い意向も踏まえ」 「洞不全症候群」術後の精密検査で発覚 2025年11月13日 13時1分 高市首相を熱烈応援で話題！生稲晃子議員 新たな役職を報告「拝命致しました」「確実な賃上げを実現し…」 2025年11月11日 14時25分 中日・高橋周平 左肘じん帯断裂していた 手術せず保存療法で回復順調、現状維持で更改 2025年11月10日 5時45分 【交通情報】新東名下り 御殿場JCT－長泉沼津IC 人身事故のため通行止め 2025年11月1日 8時58分 『ギラン・バレー症候群』の“回復の見通し”と「治療法」を医師が解説 2025年11月9日 4時0分