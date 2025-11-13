美川憲一東スポWEB

美川憲一、パーキンソン病を患っていたことが判明 事務所発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 美川憲一パーキンソン病であることが判明したと13日、発表された
  • 事務所は今後、「投薬治療とリハビリを続けながらの活動」になると説明
  • 美川は9月、洞不全症候群でのペースメーカーの埋め込み手術を公表していた
