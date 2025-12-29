みのもんたさんの訃報が日本中に衝撃を与えたのは、'25年3月1日のこと─。【貴重写真】娘と買い物カートを押し、豪快に笑うみのもんたさん同年1月16日に焼き肉店で食べ物を喉に詰まらせて救急搬送され、一時は意識不明の重体に。治療を続けていたものの、自宅に戻ることは叶わなかった。司会者”としてギネス世界記録に認定されたみのもんたさん「みのさんは'67年に文化放送に入社して、アナウンサーとしてラジオ番組のパーソ