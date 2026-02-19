アンバー・グレンはSP13位と出遅れ、涙も注目された(C)Getty Imagesいよいよ女子フィギュアも大詰め。SPに続き、フリーが現地時間2月19日、日本時間20日の早朝から行われる。【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の姿をチェック日本勢は自己ベストの78・71点をマークし、SPトップに立ったスーパー高校生の中井亜美、今季限りの引退を表明している坂本花織が77・23点と2位につける。中井と同じく五輪初出場となった千