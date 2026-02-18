衆院選で中道改革連合（中道）から島根１区で立候補し落選した亀井亜紀子氏が、党を離党して立憲民主党に復党したい考えを示し、話題となっている。【映像】亀井氏の演説の様子（実際の映像）ニュース番組『わたしとニュース』では、亀井氏への独自インタビューを取り上げ、参議院議員や地方議会の中道への合流や来春の統一地方選への影響について、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに考えた。■中道で落選の亀井氏