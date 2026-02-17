MASHが、デビュー20周年ライブ＜春の嵐＞を3月28日、29日にわたって開催することを発表した。会場はファンにとってお馴染みだという「ちくさ座」で、自身初となる2デイズ公演となる。彼とファンにとっての“聖地”に、彼のライフストーリーを語るうえで欠かせない2組が集う。初日の3月28日は、和田唱をゲストに迎えたフリーライブ。29日は、デビュー当時からの盟友・nobodyknows+とバンド編成でのツーマンライブとなる。長い付き合