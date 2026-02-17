MASH、ゲストに和田唱とnobodyknows+を迎えるデビュー20周年ライブ＜春の嵐＞2デイズ開催決定
MASHが、デビュー20周年ライブ＜春の嵐＞を3月28日、29日にわたって開催することを発表した。
会場はファンにとってお馴染みだという「ちくさ座」で、自身初となる2デイズ公演となる。彼とファンにとっての“聖地”に、彼のライフストーリーを語るうえで欠かせない2組が集う。
初日の3月28日は、和田唱をゲストに迎えたフリーライブ。29日は、デビュー当時からの盟友・nobodyknows+とバンド編成でのツーマンライブとなる。長い付き合いのなかで、幾度となく同じステージに立ってきたが、nobodyknows+とのツーマンは今回がキャリア初となる。両日ともにセッションも予定されている。
そしてポスタービジュアルも解禁された。MASHの代表曲「僕がいた」のジャケットワークでも馴染みのあるイラストレーター・鷲尾友公が、20周年を彩る一枚を描き下ろした。
◾️＜ちくさ座 2DAYS MASH HOUR「春の嵐」＞
2026年3月28日（土） Free Live!
MASH Solo
Guest：和田唱
開場：17:00 / 開演：18:00
会場：名古屋市千種文化小劇場
入場無料（ライブ後に投げ銭のご協力をお願いします）
3月29日（日） Ticket Live!
MASH Band Set
ツーマン：nobodyknows+
開場：16:00 / 開演：17:00
会場：名古屋市千種文化小劇場
前売：6,500円
▼チケット販売スケジュール
2月22日（日）17:00 受付開始