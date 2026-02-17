Nikoんが、自身初となるライブアルバム『Nikoん at SHIBUYA WWW』のリリースを発表した。3月21日に、東京・渋谷 Spotify O-EASTで行う＜fragile Report RELEASE TOUR / FINALワンマン＞にて、会場限定CDとして発売される。本作は、最新アルバム『fragile Report』の購入者が無料で入場できる47都道府県ツアー＜アウトストアで47＞の東京ファイナル公演で録音された作品だという。さらに、リリースに先駆けて「グバマイ！！」のライ