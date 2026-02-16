逆走車がバイクと衝突、バイクの男性が死亡しました。警察によりますと、15日午後11時15分頃、愛知・豊田市の国道248号を逆走した乗用車がバイクと乗用車に相次いで衝突し、バイクを運転していた岡崎市の会社員・加藤真悟さん（26）が死亡しました。逆走車の運転手でトルコ国籍のウズンソイ・ムゾフェル容疑者（66）の呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、警察は過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。