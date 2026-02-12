歌手の山川豊（６７）が１５日、都内で兄の鳥羽一郎（７３）、おいの木村竜蔵（３７）、木村徹二（３４）と「木村家ファミリーコンサート」を開催した。山川は２０２４年１月にステージ４の肺がんと公表。現状について「おかげさまで平行線でございます。お薬が効いておりまして、こうやってステージに立てております」と明かし、体調について「（がん細胞は）小さくもないし、大きくもない感じで、うれしく思いますね」と良好