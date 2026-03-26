タレントの紗栄子さん（39）が、2026年3月25日未明にインスタグラムを更新。元夫で米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有選手（39）との息子でモデルの道休蓮さんが、18歳の誕生日を迎えたことを報告した。「この子がいたから踏ん張ることができました」紗栄子さんはインスタグラムで、「今日（3月24日）は長男RENの18歳のお誕生日でした」と切り出し、道休さんへの思いをこう語った。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日な