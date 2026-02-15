【新華社ミュンヘン2月15日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は14日、ミュンヘン安全保障会議での演説時の質疑応答で、中日関係について改めて次のように表明した。今は日本で最近現れた危険な動向に警戒しなければならない。日本の現職首相が台湾有事は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」に当たると公然と主張したのは、中国の国家主権への直接的な挑戦、台湾が既に中国に返還されたとい