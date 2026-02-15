白いシャツが血で真っ赤に染まっていた。14日深夜、大阪市・道頓堀で3人が刺されて死傷した事件。週末でにぎわう繁華街では、トラブルや被害者の様子を多くの人が目撃し、騒然となった。「信じられない」と声を震わせる人もいた。現場のビルの男性警備員（75）は、若者らがもめているような声を聞いた。防犯カメラのモニターを見ると、走り去る人物を、別の人が追っている様子が写っていた。管理室から出ると、建物の廊下に血