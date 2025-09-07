大阪のランドマークである「道頓堀グリコサイン」には、国内外から多くの観光客が訪れている。大阪公立大学特別教授の橋爪紳也さんは「現在のサイン看板は、初代から数えて6代目になる。実はグリコより前に、道頓堀を照らしていた商品がある」という――。（第2回）※本稿は、橋爪紳也『大阪のなぞ 歴史がつくってきた街のかたち』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pinglabel※写真はイメージです -