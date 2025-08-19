ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 大阪・道頓堀で開催予定のイベントが中止を発表 付近で火災事故が発… 道頓堀川 イベント 火事・火災 時事ニュース スポニチアネックス 大阪・道頓堀で開催予定のイベントが中止を発表 付近で火災事故が発生 2025年8月19日 17時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 21日に開催予定だった「SUPER LOCAL高知家 道頓堀川よさこいフェス」 会場付近で発生した火災事故の状況に鑑み、開催を中止すると19日に発表した 18日に大阪・道頓堀に面したビルで火災が発生し、消防隊員2人が死亡した 記事を読む おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 3度の不倫でも干されない「華の85年組」清純派女優がテレビに出続ける理由──“怪演女優”としての復権と、平成スキャンダルの遺産 2025年8月15日 15時47分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》 2025年8月19日 16時0分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分