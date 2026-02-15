ニューストップ > 国内ニュース > 道頓堀で少年3人が刺され1人が死亡、逃走していた20代男を逮捕 道頓堀川 大阪府 時事ニュース 道頓堀で少年3人が刺され1人が死亡、逃走していた20代男を逮捕 2026年2月15日 11時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪市の繁華街・道頓堀で少年3人が刺され1人が死亡した事件 大阪府警は15日、殺人容疑で現場から逃走していた20代男を逮捕した 記事を読む おすすめ記事 選手村では「桃鉄」でリラックス 好調なフィギュア三浦、木原組 2026年2月13日 23時43分 大阪道頓堀で3人刺され17歳死亡、男逃走 2026年2月15日 3時1分 東尾理子が激白 自宅は「賃貸です」1男2女育児 石田純一不祥事で転落…「終の棲家」自宅売却 2026年2月14日 17時10分 大阪・ミナミで男性3人を刃物で刺し逃走…17歳の男性が死亡 知人同士でトラブルか 2026年2月15日 6時18分 「実は“超大物俳優”の次男」30歳・早大卒のインテリ俳優に熱視線。美形ぞろい！名優のDNA継ぐ“驚愕の2世”3選 2026年2月14日 15時47分