OsakaMetroなんば駅から徒歩5分！ 「MOULiN」で川辺の夜景を楽しむ「MOULiN」があるのは、大阪ミナミのおしゃれエリア・堀江。アクセス抜群のOsakaMetroなんば駅が最寄駅です 。26-C出口を出て、北に直進すること約5分で、道頓堀川越しに「MOULiN」が見えてきます。©MOULiN「MOULiN」は全面ガラス張りで、どの席からもリバービューが楽しめるカフェレストラン。店内、テラスをあわせて全182席もあり、モーニングやランチ、カ