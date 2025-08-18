ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 消防隊員2人が死亡した道頓堀のビル火災 火災報知器など6項目で法令… 国内の事件・事故 火事・火災 死亡事故 消防士 道頓堀川 大阪市 大阪府 時事ニュース 読売新聞オンライン 消防隊員2人が死亡した道頓堀のビル火災 火災報知器など6項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日に火災が発生し、消防隊員2人が死亡した大阪・道頓堀のビル 2023年6月の立ち入り検査で、是正を求める行政指導を受けたという 年2回の避難訓練や火災報知機の設置状況など6項目で法令違反があったそう 記事を読む おすすめ記事 「聖闘士星矢」主題歌歌手の死因、腎臓がんとは 治療は摘出手術が主、進行度は４段階で分けられる 2025年8月13日 18時36分 新潟市の日和山浜海水浴場の近く 59歳の男性会社員が溺れ死亡【新潟】 2025年8月18日 12時0分 人気声優 配偶者の急死で活動を一部制限「現在、専門機関のサポートも受け」 2025年8月17日 8時0分 御巣鷹の麓で空の安全願う 日航機事故40年、追悼式典 2025年8月12日 20時6分 声優・櫻井智さん死去 53歳多臓器がん 10日にライブ中止発表したばかり 2025年8月16日 16時54分