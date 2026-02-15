ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（１３日＝日本時間１４日）、優勝候補イリア・マリニン（米国）がミスを連発して８位と惨敗。世界が衝撃を受ける一方で、演技後に父親が見せた行動が波紋を広げている。マリニンのコーチで元フィギュア選手の父ロマン・スコルニアコフ氏が、息子の隣で頭を抱える画像が拡散。ファンから非難が殺到する事態となっている。イタリア紙「コリエレ・デロ・スポルト」は「マリ