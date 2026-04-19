逮捕の父親スマホに「遺体を遺棄する方法」検索履歴京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親のスマートフォンに遺体を遺棄する方法の検索履歴があったことがわかりました。【写真を見る】安達優季容疑者のスマホに「遺体を遺棄する方法」の検索履歴京都･男児遺棄事件遺体を数か所に移動させたか…取り調べには落ち着いた様子南丹園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は市内の