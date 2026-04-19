45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。【写真】83歳になった加藤茶、超豪華な誕生日ケーキ3月1日は加トちゃんの83歳の誕生日でした。誕生日の当日は夫婦でイベントをさせていただき、抽選で当たったファンの方々がお祝いしてくれました。加トちゃん