巨大ハリケーン、サメ。どちらも人間にとって恐ろしい脅威だが、もしそれらが同時に襲いかかってきたとしたら……。そんな、ダブルパンチの極限状況を描くサバイバル映画『猛襲』が、Netflixから配信リリースされた。 参考：『MEG ザ・モンスター』監督が語る“サメ映画”の醍醐味「観客に安心感を与えないことが大切」 サメとハリケーンといえば、台風によって巻き上げられたサメたちが人々を襲