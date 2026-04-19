東京駅の構内で「名刺交換はおやめください」とのアナウンスが流れている──。そんな投稿がSNSで話題となっています。駅構内で「新人研修中で、名刺を集めています」などと声をかけ、名刺を交換したところ、後日、不動産の営業電話がかかってきたケースもあるそうです。実際、同様の行為がトラブルにつながったとする話が、これまでもSNSで相次いでいます。駅構内でのこうした行為に法的な問題はないのでしょうか。鉄道にくわしい