ルイ·ヴィトンから、フェミニンな魅力を引き立てる新作アクセサリーが登場♡ゴールドカラーのメタルに、パールのような光沢を放つホワイトレジンとアイコニックなLVロゴを組み合わせた「LVフローラグラムXS」シリーズは、日常にも特別な日にも寄り添うエレガントなコレクション。シンプルながらも存在感のある輝きで、装いをワンランクアップしてくれる注目アイテムです♪ 上品に