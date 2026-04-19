京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった現場近くの献花台には、結希君を悼む人が絶えない。１９日、花や菓子、飲料などが献花台からあふれ、地面にも供えられていた。事件では、府警が養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。献花台は１７日に設置された。草刈りの手伝いで近隣をよく訪れる京都府亀岡市の男性（６２）は「どういう理由であれ、あってはな