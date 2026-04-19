どれだけ好きな人であっても、価値観が合わないことはあるものです。その違いから別れを選んでしまうこともあるでしょう。B.B軍曹さんの『結婚の決め手となったエピソード』は、そんな「違い」をどう捉えるかという、本質的な視点を教えてくれる作品です。【漫画】『結婚の決め手となったエピソード』（全編を読む）物語は作者と夫の髭さんが、まだ結婚前に付き合っていた頃の出来事から始まります。当時、髭さんは海外出張が多く