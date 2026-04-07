老後資金への不安から過度な節約に走るシニアが多いなか、貯金800万円・年金月18万円という決して潤沢とはいえない状況でも「まったく後悔していない」と笑顔で語るNさん（84歳・男性）。60歳の定年時に、退職金を使って妻と1ヵ月間のヨーロッパ旅行へ出かけました。その壮大な「無駄遣い」とも思える決断が、のちに病床の妻と交わした“ある涙の会話”につながります。お金をただ貯め込むのではなく「経験」に変えることで得られ