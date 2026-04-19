Z世代から絶大な支持を集める浅見めいさんがプロデュースするコスメブランドA/mAkeから、数量限定のリッププランパーが登場。大粒ラメがきらめくグロッシーな質感と、ほどよいボリューム感で“ちゅるん唇”を叶えてくれる注目アイテムです。ナチュラルなのにしっかり盛れる、今どきリップメイクを楽しみたい方にぴったりの新作です♡ ナチュラルに盛れる新感覚プランパー 「エー