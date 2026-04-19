株式会社ぐるなびは、「楽天ぐるなび」ユーザーなどのぐるなび会員を対象に、世の中のトレンドに合わせて食に関する様々な調査を実施し、「ぐるなびリサーチ部」として定期的に情報を発信。今回は、“ゴールデンウィークの過ごし方”について調査した。今年のゴールデンウィークの連休日数は、カレンダー通りの「５連休」が３人に１人で、６連休以上の人は２割強。ゴールデンウィーク中にしたいことは、「自宅で過ごす」が３７