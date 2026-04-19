トレンドが続くデニム素材。パンツやジャケットだけでなく、シューズで取り入れるのも新鮮です。【ZARA（ザラ）】では、足元からさりげなくおしゃれを楽しめる「デニム素材のシューズ」が複数登場。大人コーデにほどよいアクセントをプラスしつつ、こなれた印象に仕上げてくれそうです。 デニムハイヒールでシャープな足元に 【ZARA】「LIMITED EDITION デニムスリングバックシュー