活発で遊ぶのが大好きな猫さん。今回、苦手な遊びがあることが判明！？見ていて抱きしめたくなるほど鈍臭い姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で72万再生を突破し、「可愛いですね♡最高」「ボクシングは向いて無さそうですね」「永遠に見ていられる」といったコメントが寄せられました。 【動画：ちょっぴり『鈍臭い猫』が動くおもちゃをパンチしようとしたら…つい笑っ