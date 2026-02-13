2025年3月に岡山市南区で発生した山火事 岡山市南区で2025年3月に発生した大規模な山火事について、岡山県が森林の復旧計画を策定しました。 2025年3月に岡山市南区で発生した山火事では、岡山県で過去最大規模の約486haが焼けました。 復旧計画では早期の緑化が必要な面積を約137haとし、ウバメガシやコナラなどの樹木を植える他、ヘリコプターを使ってハギやススキなどさまざまな植物の種を撒きます。15