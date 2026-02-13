『ちいかわレストラン』の常設2店舗目となる沖縄PARCO CITY店が、きょう13日にグランドオープン。同店の公式SNSでは、実際の店舗や、「ちいかわ」の登場キャラクターである“シーサー”がお祝いに駆けつける様子などを公開した。【写真多数】シーサーも一緒にお出迎え…『ちいかわレストラン』沖縄店の実際の店舗の様子公式SNSでは、「#ちいかわレストラン 沖縄、本日NEW OPEN!!シーサーと一緒にお客様をお迎えいたしました 入