2026年2月10日、韓国メディア・韓国経済によると、今年の旧正月連休の旅行先として日本人気が続く中、中国への関心も大幅に増えている。グローバル旅行プラットフォーム「Klook （クルック）」によると、旧正月連休の旅行商品に関する利用トラフィック（検索や閲覧など）は前年より約20％増加した。国・地域別にみると、関心度は日本が最も高く、ベトナム、台湾、香港、中国、インドネシア、シンガポールと続いており、近距離旅行