2026年2月10日、韓国メディア・韓国経済によると、今年の旧正月連休の旅行先として日本人気が続く中、中国への関心も大幅に増えている。

グローバル旅行プラットフォーム「Klook （クルック）」によると、旧正月連休の旅行商品に関する利用トラフィック（検索や閲覧など）は前年より約20％増加した。

国・地域別にみると、関心度は日本が最も高く、ベトナム、台湾、香港、中国、インドネシア、シンガポールと続いており、近距離旅行の人気が顕著だった。とりわけ爆発的な成長を見せているのが中国で、トラフィックは前年比83％増加と、最も高い伸び率を記録した。これはビザ免除措置が影響したと分析される。

欧州など長距離旅行への関心も高まっており、イタリア（79％）とスペイン（51％）がトラフィック増加率上位に入った。

人気の旅行商品は日米のユニバーサル・スタジオ、東京・香港・上海・LA・パリのディズニーランド、ベトナムのヴィンワンダーズ・ニャチャンなどのテーマパーク、日本の新幹線や欧州のユーレイルパスなどの交通関係だという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「中国になんて行きたいか？」「誰が行くの？」「自分の周りには中国旅行に行く人なんて1人もいないけど」「中国旅行の宣伝記事じゃないの？」「お金をもらって書いた記事だろう」「朝鮮族の里帰りじゃないの？」「どうせ行くなら暖かい東南アジアがいい」「中国なんて極力行かない方がいい」など冷ややかな声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）