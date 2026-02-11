ヤクルトのファンクラブ会員である樋口新葉(C)Getty Imagesフィギュアスケートの2022年北京五輪代表で、団体で銀メダルを獲得した樋口新葉が、2月10日に自身のインスタグラムを更新。知る人ぞ知るプロ野球ヤクルトのファンである25歳は、ファンブック用のインタビューを受けたことを報告した。【写真】燕党です！神宮のマウンドで投球ポーズを取る樋口新葉をチェック樋口はヤクルトのファンクラブ会員用ユニホームを着て、黒の