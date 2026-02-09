フィギュア団体戦で銀、佐藤はマリニンに及ばず号泣ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベストの194.86点をマークしたが、200.03点のイリア・マリニンに及ばなかった。ただこの採点には様々な意見が上がっている。同点に追いついて迎えた男子フ