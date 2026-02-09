フィギュア団体戦で銀、佐藤はマリニンに及ばず号泣

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベストの194.86点をマークしたが、200.03点のイリア・マリニンに及ばなかった。ただこの採点には様々な意見が上がっている。

同点に追いついて迎えた男子フリー。佐藤は「火の鳥」の壮大な音楽に乗って、冒頭の高難度の4回転ルッツを着氷。4回転―3回転の連続ジャンプも丁寧に決めるなど、全てのジャンプを着氷した。クライマックスのステップやスピンでも観客を沸かせた。フィニッシュ後は大きなガッツポーズを作り、感情を爆発させた。

自己ベストを更新する194.86点をマークしたものの、マリニンの200.03点に及ばず。佐藤は惜敗に悔し涙を流した。ただ、この採点には海外フィギュアファンから「シュン・サトウのスコアは馬鹿げている だって彼は全くミスなく、全てのジャンプを着氷していたのに、イリアは大きな転倒があった。一体なんて採点だ」「サトウ・シュンは金メダルを盗まれた」など憤った声がXに続出していた。

そこで、米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏はXに、ファンが抱くイメージとジャッジとの差を数字にして公開した。

「ファン中央値の演技構成点 vs ジャッジの演技構成点（カッコ内）

サトウ 90.00（88.37） マリニン 89.50（89.71）」

ファンの意見では佐藤が優勢というデータを示すと、コメント欄に「これが正しかったかもしれない！ 最終的に1〜2点の差であるべきだった」「シュンが盗まれたのは言語道断だ」「こっちのほうが私には理解できる」など“落とし所”になったのか、共感の声が上がった。



（THE ANSWER編集部）