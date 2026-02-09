２月９日午前５時ごろ。札幌市手稲区の住宅街に爆発音が響きます。早朝に住宅街で燃え上がる炎。住宅があったと思われる場所は跡形もなく崩れています。午前５時ごろ、札幌市手稲区西宮の沢２条３丁目で爆発音がしたという旨の通報が相次ぎました。（近所の人）「ドーンという感じで。最初何かなって地震かなと思った。家の形がまったくないからびっくりした」 焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかったほか、火元の家