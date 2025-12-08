4日未明、宇部市の広範囲で発生したガス漏れ。都市ガスの供給が一時ストップしていましたが山口合同ガスはきょう午後5時現在で全体の9割1万1000か所あまりで供給を再開したと発表しました。ガスの供給再開に向けて山口合同ガスは配管などのガス漏れ検査を220人体制で続けていて、けさ、宇部市草江の住宅でも住民立会いの下、作業員による検査が行われました。（住民）「ほっとしました」「数日ぶりに自分の自宅のお風呂に入れるの