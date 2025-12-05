4日、宇部市で広範囲にわたり発生したガス漏れについて。一夜明けた5日も市民生活への影響は続いていますが、4日夜から徐々に供給が再開されていて、山口合同ガスは7日に復旧作業を終えるとしています。（住民は）「ほっとしました」「普通に出たの安心しました」4日朝、宇部市で広範囲にわたって発生したガス漏れでは市内、およそ1万2500カ所でガスの供給が停止されました。このうち、小羽山地区（東小羽山町）では、4日夜からの