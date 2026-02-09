© Raymond Wong / Gizmodo 試験会場でのカンニングにピッタリすぎるので...。AIチャットボットの誕生で仕事の効率化などいいこともたくさんありますが、課題をチャットボットに任せる、カンニングをするなど、学生のいわゆる「悪用」も止まりません。そして最近少しずつ台頭してきたスマートグラスを試験で使うという手法も出てくるのも時間の問題でしょう。カレッジボードがSATでスマ