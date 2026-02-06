中国黄金協会が5日に発表した統計データによると、2025年に中国の金消費量は前年比3．57％減の950．096トンとなり、うちゴールドバーと金貨の消費量が初めて金アクセサリーの消費量を上回った。具体的に見ると、金アクセサリーの消費量は同31．61％減の363．836トン、ゴールドバーと金貨は同35．14％増の504．238トン、工業用途・その他の用途は同2．32％増の82．022トンだった。同協会は、「消費者は各種金投資の性質についてます