【ブルーアーカイブ POP UP SHOP】 2月27日 渋谷モディより順次開催 KADOKAWAは、ポップアップショップ「ブルーアーカイブ POP UP SHOP」を2月27日に渋谷モディより順次開催する。 イベント会場ではイラストレーター林けゐ氏による新規描き下ろしイラストを使用したグッズと会場限定特典の配布に加えて、キャラクターのスタンディパネルの展示を実